Kittel over vertrek bij Quick-Step: "Wou discussie over Tour-start vermijden"

"En toch besliste ik te veranderen van ploeg. De redenen hiervoor gaan hoofdzakelijk terug op mijn ervaringen van 2015. Na dat uiterst teleurstellend jaar besliste ik heel wat zaken te veranderen. Ik train nu in de winter in Girona, in Spanje. Ik vond het privégeluk met mijn vriendin Tess aan Lake Constance. Ik vermijd zo veel mogelijk afspraken en zwoer bij mezelf dat ik nooit nog cormpromissen wil maken over mijn sport en mijn doelen."

"Daarom wisselde ik toen van ploeg en daarom doe ik het nu. Ik wil een discussie over mijn toekomstige Tour-stars en mijn rol als sprinter vermijden. Het teammanagement kon me geen definitief antwoord geven, wat ik kan begrijpen."

"Nadat Fernando Gaviria vier ritten in de Giro gewonnen had, zal hij ook naar de Tour willen. Ik respecteer dat en ben blij dat ik op een goeie en gelukkige tijd kan terugkijken. Ik verlaat het team met alleen maar goeie herinneringen."