Lefevere haalt Viviani binnen als vervanger voor Kittel: "Kon geen nee zeggen"

Met Kittel verliest Quick-Step de "beste sprinter ter wereld" van het moment. Elia Viviani is met zijn 28 een jaartje jonger en ook snel. In zeven jaar prof won hij 45 wedstrijden. Vorig jaar werd hij olympisch omniumkampioen op de piste in Rio.

Viviani, die de voorbije drie jaar voor Sky een pak ritten won in rittenwedstrijden van een week én eentje in de Giro, is in de wolken met zijn contract bij de WorldTour-leider: "Quick-Step Floors is de beste keuze die ik kon maken."

"Toen Patrick Lefevere met dit aanbod kwam, kon ik niet neen zeggen tegen een van de grootste teams ter wereld. Ik voel me vereerd. Ik wil Patrick en het hele team bedanken voor deze kans en hun vertrouwen."

"Op mijn 28e wil ik in 2018 echt nagaan tot wat ik in staat ben. Ik kijk er ook naar uit om samen te rijden met Fernando Gaviria, een van de snelste mannen in het peloton."