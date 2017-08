Marcel Kittel spurt de komende twee jaar voor Katjoesja

Het Zwitserse ProTour-team maakte de transfer vanmiddag bekend met een persbericht: "We zijn heel blij dat Marcel naar ons team komt. We kunnen wel zeggen dat hij op dit moment de beste sprinter ter wereld is", zegt algemeen manager José Azevedo.

"Dat toonde hij op een vrij indrukwekkende manier in de Tour. Hij wordt een van onze belangrijkste renners en mag rekenen op veel steun. We zullen hem helpen om even succesvol te blijven."