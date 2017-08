VIDEO: Dehaes wint WK der kermiskoersen in Heusden (tris)

@TeamWantyGobert Kenny Dehaes (archief) won ook al in 2013 en 2015 in Heusden. Kenny Dehaes (archief) won ook al in 2013 en 2015 in Heusden.

Kenny Dehaes mag zich een jaar lang wereldkampioen der kermiskoersen noemen. Dat is de geuzennaam van Heusdenkoers. De snelle man van Wanty-Groupe Gobert, die voor de derde keer won na 2013 en 2015, haalde het na 23 rondjes rond de kerktoren in een massaspurt voor Jelle Cant en Enzo Wouters. Vorig jaar was Timothy Dupont de beste.