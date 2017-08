Vandenbergh maakt comeback: "Het blijft de mooiste job ter wereld"

"Die eerste koers zal pijn doen." "Die eerste koers zal pijn doen."

Meer dan drie maanden na zijn zware val in de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke, is Stijn Vandenbergh voor het eerst weer te zien in het peloton. Hij maakt zijn comeback op het WK kermiskoers in Heusden. "Fysiek heb ik geen last meer. Ik wil nog zeker twee jaar koersen."