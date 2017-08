Mikel Landa verlaat Team Sky en kiest voor avontuur bij Movistar

Maar de Spanjaard gooide dit jaar vooral hoge ogen in de Tour. Als superknecht stond hij Sky-kopman Chris Froome tot in Parijs bij. Dat leverde de Brit de eindzege op, maar ook Landa mocht met een 4e plaats in het eindklassement niet ontevreden zijn.

Toch leek het alsof de Spanjaard meer in zijn mars had dan alleen diens kopman bij te staan. En dat trad hij zelf ook bij. "Dit wil ik nooit meer. Ik wil niet herinnerd worden als de renner met goede benen die de Tour misschien wel had kunnen winnen. Ik wil winnen, of het in ieder geval proberen", luidde het bij El País.