Oscar Gatto heeft 14 Belgen afgetroefd in het dernyfestival in Wilrijk. De Italiaan was de enige buitenlander vanavond en was na 100 kilometer net iets sneller dan Oliver Naesen en Iljo Keisse. Frederik Backaert, Victor Campenaerts, Jasper De Buyst en Kris Boeckmans vormden de top 7.