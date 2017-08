Poels: "Na pittige maanden klaar om nog iets van 2017 te maken"

Zaterdag start Wout Poels in zijn eerste grote ronde van het seizoen. Welke rol krijgt hij? "Froome wil voor de dubbel Tour-Vuelta gaan dus ik zal hem eerst en vooral moeten ondersteunen. Maar ik hoop zelf op een rol als back-up, een beetje achter Froome. Zo kan ik wachten tot diep in de finale en moet ik niet meteen al het werk opknappen."

"Mijn klassement? Het hangt af hoe het met Froome gaat en hoe de wedstrijd zal verlopen. Het belangrijkste is dat Chris er goed voorstaat. Als ik daarna ook zelf nog iets kan doen, is dat mooi meegenomen."

Is de dubbel een realistisch doel? "Ik heb een paar dagen geleden nog met Froome getraind en hij zag er fris uit. En hij is heel gemotiveerd. Ik denk dat hij er klaar voor is. Het parcours is ontzettend zwaar, maar dat is normaal een voordeel voor Froome. De vraag is alleen: "hoe fris is hij en hoe fris zijn zijn concurrenten?" Het wordt een spannende strijd."

Wat brengt de rest van het seizoen nog? "Ik wil goed zijn in Lombardije en ik hoop ook dat ik mee kan naar het WK. Het is een koers van 260 of 270 kilometer met een klimmetje erin. Dat moet me eigenlijk wel liggen."