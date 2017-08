Froome: "Vijf, zes of zeven? Blijf naar Tour komen tot honger weg is"

Froome won nu vier keer de Tour. Kan dat een vijfde keer, net zoals Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain? "Ik ben nu zover dat ik het volgend jaar kan proberen. Het is een enorme motivatie voor mij om me bij de groten van de Tour-geschiedenis te scharen."

Wat is zijn magisch getal? “Toen ik een eerste keer de Tour won, was dat het getal dat ik in mijn hoofd had. Nu heb ik geen getal meer in mijn hoofd. Ik wil elk jaar starten in de Tour tot ik de motivatie en de drive niet meer heb. Ik zeg niet vijf, zes of zeven. Ik blijf komen, tot mijn honger weg is.”