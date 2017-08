Rigoberto Uran rijdt 3 jaar langer bij Cannondale: "Wil in 2018 de Tour winnen"

Uran fietst sinds 2016 voor Cannondale. Daarvoor was hij aan de slag bij Unibet (2007), Caisse d'Epargne (2008-2010), Sky (2011-2013) en Quick-Step (2014-2015).

De Colombiaanse allrounder moest dit jaar in de Tour alleen Chris Froome voorlaten. Uran won de negende rit na een spannende spurt. In 2013 en 2014 stond hij ook al twee keer als tweede op het Giropodium, in 2012 was hij de controversiële tweede van de olympische wegrit in Londen en in 2015 won hij de GP Quebec.