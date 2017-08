Van Dingenen klopt neefje van Vdb in sprint om Belgische beloftetitel

Al vrij snel in de wedstrijd vormde zich een omvangrijke kopgroep met 23 renners. Op vijf ronden van het einde, of met nog 71 kilometer voor de boeg, viel Bryan Boussaer voorin weg.

Ook voor Michiel Van Hauwermeiren ging het te snel. Franklin Six (de neef van wijlen Frank Vandenbroucke), Emiel Planckaert, Boussaer en Jeroen Pattyn vonden op drie ronden van het eind weer aansluiting vooraan zodat we een kopgroep kregen met 25 renners.

Op 20 kilometer van de eindmeet trokken hieruit 8 renners in de aanval. Dat waren Jordi Van Dingenen, Abram Stockman, Stan Dewulf, Cédric Beullens, Julien Mortier, Thijs Aerts, Franklin Six en Brent Clé. Zij mochten het uitmaken wie de tricolore trui in ontvangst mocht nemen. Van Dingenen was de snelste in de sprint.