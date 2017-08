Noor Jensen klopt leider Teuns op de streep in Arctic Race

Dylan Teuns ziet een tweede ritzege in Noorwegen aan hem voorbijgaan. Dylan Teuns ziet een tweede ritzege in Noorwegen aan hem voorbijgaan.

Dylan Teuns is dan toch niet onverslaanbaar. De leider in de Arctic Race leek op weg naar een 2e zege in Noorwegen, maar August Jensen ging hem ultiem nog voorbij. Teuns doet wel een uitstekende zaak in het klassement.