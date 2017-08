Slotakkoord is voor Geniez, Pinot is eindwinnaar in Ronde van de Ain

@tourdelain Geniez won, Pinot mocht met het geel naar huis. Geniez won, Pinot mocht met het geel naar huis.

Alexandre Geniez (AG2R) heeft de slotrit in de Ronde van de Ain gewonnen. Hij versloeg Thibaut Pinot en Mattia Cattaneo in een sprintje met drie. Pinot (FDJ) is wel de eindwinnaar.