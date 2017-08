"Ongepast" armgebaar komt Lars Boom duur te staan

Lars Boom liet na de finish even al zijn opgekropte frustraties de vrije loop. Hij schreeuwde het uit en zijn armgebaar liet weinig aan de verbeelding over. "Een mix van agressie en blijdschap", zei hij in zijn interview.

"Degenen voor wie het armgebaar bedoeld waren, het wel zullen weten", bleef hij wel een beetje raadselachtig.

De wedstrijdjury vond het alleszins niet zo leuk. Het armgebaar werd beoordeeld als ongepast. Boom werd bestraft voor een inbreuk op artikel 12.1.004, namelijk "incorrect gedrag bij het overschrijden van de aankomstlijn".

Hij kreeg een boete van 1.000 Zwitserse frank, omgerekend zo'n 880 euro.