Astana rekent op Aru in de Vuelta, De Vreese maakt debuut

Aru zal in het hooggebergte kunnen rekenen op de steun van de jonge Colombiaan Miguel Angel Lopez en de ervaren Spanjaard Luis Léon Sanchez. Ook Laurens De Vreese mag mee naar de Vuelta, voor hem wordt het zijn eerste grote ronde.

Aru zal in de Vuelta net als in de voorbije Tour opnieuw moeten opboksen tegen Chris Froome, die voor de dubbel Tour-Vuelta gaat. Froome strandde al drie keer op de 2e plaats in de Vuelta, Aru was eindwinnaar in 2015.