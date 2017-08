Pinot en Gaudu zorgen voor dubbel feest bij FDJ in Oyonnax

@tourdelain Pinot en Gaudu reden juichend over de finish. Pinot en Gaudu reden juichend over de finish.

De derde rit in lijn in de Ronde van de Ain werd volledig gekleurd door FDJ. Ploegmaats Thibaut Pinot en David Gaudu trokken op twee cols van het einde samen op avontuur en hielden hun inspanning vol tot aan de finish. Gaudu pakte de rit, Pinot is de nieuwe leider.