Video: Kristoff wint voor het eerst in zijn trui van Europees kampioen

Dylan Teuns pakte gisteren de zege in de eerste rit in Noorwegen en dat leverde onze landgenoot de leiderstrui op. Die verdedigde de renner van BMC vandaag met succes. Hij kwam zonder kleerscheuren over de meet en pikte onderweg nog een bonusseconde mee in de tussensprint.

Het beeld van de dag kwam wel op naam van Truls Korsaeth. De Noor van Astana had zich misrekend en perste er bij de voorlaatste passage van de finish al een eindsprint uit. De jongeling gooide zijn armen in de lucht, maar besefte al snel dat hij zich vergist had.

In de laatste ronde nam Katjoesja dan de touwtjes in handen in het peloton. Kristoff kon rekenen op de perfecte trein en rondde het werk van zijn team af met een machtige sprint op het Bardufoss-vliegveld.