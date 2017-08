Dylan Teuns zet zijn zegereeks voort in Noorwegen

Dylan Teuns verkeert in bloedvorm. In Wallonië won hij twee ritten én het klassement, in Polen was hij goed voor één dagzege én de eindzege. Maar zijn honger naar overwinningen is duidelijk nog niet gestild want in Noorwegen was het meteen weer prijs voor onze landgenoot.

In de Noorse regen profiteerde hij in de sprint bergop van de verwarring in het peloton. Hij koos het geschikte moment om zijn versnelling te plaatsen en sprintte op indrukwekkende wijze naar de bloemen.

Hij bleef thuisrijder August Jensen en de Italiaan Andrea Pasqualon voor. Teuns is ook de eerste leider van de vierdaagse in Noorwegen.