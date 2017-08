Bouhanni etaleert zijn macht in sprint in Ronde van de Ain

Bouhanni kwam met twee fietslengtes voorsprong over de meet, maar toch was er even twijfel over de officiële winnaar van de rit.

In de voorbereiding op de sprint was Anthony Maldonado immers ten val gekomen. Die beweerde dat Bouhanni hem een klap had gegeven. De wedstrijdjury onderzocht de rol van Bouhanni in het incident, maar riep na overleg de Fransman van Cofidis toch uit tot winnaar van de rit.

Dankzij zijn zege neemt Bouhanni de leiderstrui over van de Spanjaard Juan José Lobato, de ritwinnaar van gisteren. In de stand heeft hij nu vier seconden voor op Lobato. De Fransman Johan Le Bon, de beste in de proloog, is op tien seconden derde.