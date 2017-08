Ben Hermans: "Onderhandel met Israëlische ploeg, maar er is nog niets getekend"

Hermans kan in principe blijven bij BMC, maar hij heeft op zijn 31e wel oren naar een nieuw avontuur. "Het klopt dat we onderhandelen", geeft Hermans aan onze redactie toe. "Maar voorlopig is er nog niets getekend. Later deze week hoop ik op meer nieuws."

Hermans, die momenteel in de lappenmand ligt na een zware val in de Ronde van Polen, won eerder dit seizoen onder meer de Ronde van Oman. Hij zou bij Israel Cycling Academy kopman kunnen worden voor de Giro, een grote ronde waarvoor de ploeg mogelijk wordt uitgenodigd nu de start in Israël plaatsvindt.