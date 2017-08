Lobato pakt de dubbel in Ronde van de Ain

Lobato mag het zegegebaar maken in Trévoux. Lobato mag het zegegebaar maken in Trévoux.

De Spanjaard Juan Lobato heeft in een sprint de tweede etappe in de Ronde van de Ain gewonnen. Nacer Bouhanni kwam op de licht hellende aankomststrook te kort. Dankzij de bonificatieseconden is de renner van LottoNL-Jumbo ook de nieuwe leider.