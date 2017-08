Dumoulin niet te spreken over povere tricolore kampioenentrui: "Hiermee ben ik niet opgezet"

Het was al een issue bij de Nederlandse kampioen op de weg, Ramon Sinkeldam. Hoewel zijn voorgangers meestal een seizoen met een volledig rood-wit-blauw tenue mochten pronken, bedacht Sunweb een erg sobere kampioenentrui. "Heiligschennis", noemden onze noorderburen het.

Met Tom Dumoulin heeft Sunweb ook de Nederlandse kampioen tijdrijden in de ploeg. De winnaar van de Giro kan evenwel niet op een voorkeursbehandeling rekenen. Gisteren reed hij naar de 3e plaats in de tijdrit van de BinckBank Tour, getooid in een erg sobere trui.