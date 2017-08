Johan Le Bon (FDJ) hult zich in leiderstrui na proloogwinst in Ronde van de Ain

Voor Le Bon was het dit jaar al de 2e proloogwinst, nadat hij ook al in de Boucles de la Mayenne aan het langste eind had getrokken. Gisteren toonde de Fransman zich de snelste in Bourg-en-Bresse, waar hij Geniez, Turgis en Pinot achter zich hield. 1e Belg in de einduitslag was Emiel Vermeulen, de renner van Roubaix-Lille Métropole.

Morgen trekken de renners van Polliat naar Trévoux, over een afstand van 141 kilometer.