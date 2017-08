3 broers Turgis in 1 ploeg in de Ronde van de Ain, wie deed hen dat voor?

Het is een klassieke quizvraag: wie is de eerste winnaar van het bergklassement in de Tour de France? Antwoord: Vicente Trueba. De "vlo van Torrelavega" (hij was amper 1,54m groot) had het van geen vreemden, want zijn broer Fermin werd in 1941 tweede in de Vuelta. Samen met Manuel reden de drie broers in 1936 voor de Spaanse fietsfabrikant BH (toepasselijk in deze context: het merk was genoemd naar de broers Beistegui ofwel Beistegui Hermanos).