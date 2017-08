Quick-Step Floors versterkt zich met 20-jarig toptalent uit Ecuador

Narvaez wordt door Quick-Step omschreven als "een van de meest beloftevolle renners bij de U23".

In 2016 kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden in die leeftijdscategorie. Eerder dit jaar pakte hij de eindzege in het Circuit des Ardennes (2.2) en won hij een etappe in de Ronde van de Gila (2.2). De Ronde van Utah (2.BC) beëindigde Narvaez zondag op de 15e plaats.

De Ecuadoraan maakte ook al indruk op de piste. Zo scherpte hij als junior het wereldrecord individuele achtervolging aan tot 3'13"309.

"Niet iedereen kan profrenner worden bij Quick-Step Floors. Een contract bij hen tekenen, maakt me dan ook erg trots", verklaart Narvaez. "Op lange termijn heb ik twee grote doelstellingen: de leiderstrui dragen in een grote ronde en Luik-Bastenaken-Luik winnen."

"We kennen Jhonatan al enkele jaren, sinds hij voor ons voormalige opleidingsteam Klein Constantia reed", licht Patrick Lefevere toe. "Hij heeft er niet lang over gedaan om te bewijzen tot wat hij in staat is. Ik ben heel blij te zien dat hij zich verder heeft ontwikkeld en enkele mooie prestaties heeft neergezet."