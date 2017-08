Campenaerts: "Waarom zou ik geen goud kunnen halen op de Spelen?"

Ik was zo met het EK bezig, dat ik al nagedacht had over een zegegebaar als ik veel voorsprong zou hebben

"Ik wist dat als ik een superdag had de kans heel groot zou zijn dat ik goud zou halen", zegt Campenaerts zonder blozen. "Het zit in mijn karakter om die ambitie ook op voorhand uit te spreken. Yves (Lampaert) zal dat niet doen. Hij is schuchterder."

"Ik had alles voor het EK gelaten. Als ik thuis was, lag ik alleen in mijn zetel na de training. Ik vermeed elk sociaal contact. Nu het gelukt is, neem ik wel wat tijd om me te ontspannen: eens op café gaan, een frietje eten,..."

"Ik was er zelfs zo mee bezig, dat ik al nagedacht had over een zegegebaar als ik veel voorsprong zou hebben. Toen ik bij het laatste tussenpunt hoorde: "Komaan, je ligt tien seconden voor" heb ik eraan gedacht. Maar blijkbaar zei De Weert "drie" seconden."

"Toen hij in de laatste kilometer helemaal tekeer ging en zei dat ik tot aan de finish moest sprinten, heb ik het voor alle zekerheid toch maar zo gelaten. Gelukkig maar."