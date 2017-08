De Cauwer: "Contador was een pure aanvaller, in tegenstelling tot Froome"

"Iedereen is er altijd vanuit gegaan dat hij nog tot en met de Giro van volgend jaar zou doorgaan. Dit is dus toch een verrassing."

Contador won 3 keer de Tour, 3e de Giro en 3 keer de Vuelta. Maar door een dopingschorsing (na de zero zero zero zero zero zero.... cinco gramos clenbuterol) verloor hij één Tourzege en één Girozege. Een smet op zijn blazoen.

"Maar andere renners die een jaar of langer aan de kant hebben gestaan, hebben nooit meer prijzen gewonnen. Contador heeft wél nog grote wedstrijden gewonnen, onder meer de Giro en de Vuelta. Maar wel nooit meer de Tour."

Contador werd in Frankrijk de voorbije jaren overvleugeld door de 3 jaar jongere Chris Froome. "Contador is voor mij toch vooral een aanvaller, iets wat in schril contrast staat met Froome. Denk maar aan Parijs-Nice van dit jaar, waar hij op de laatste dag alles of niets speelt. Hij reed niet voor een 2e of 3e plaats, wel voor de zege. Dat typeert hem."