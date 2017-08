Philippe Gilbert rijdt ook in 2018 en 2019 voor Quick-Step Floors

Deze week neemt Gilbert deel aan de BinckBank Tour. Vandaag, net voor de start van de eerste etappe, kwam zijn team Quick-Step Floors met goed nieuws naar buiten.

"Het was mijn droom om mijn contract bij deze ploeg te kunnen verlengen en na winst in de Ronde en de Amstel wist ik dat die kans er dik inzat. Ik ben super gelukkig met deze extra twee jaar", zegt de 35-jarige Gilbert.

"Ik ben er zeker van dat ik nog grote wedstrijden kan winnen. Ik droom nog altijd van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Daarom ook wilde ik voor twee jaar bijtekenen, zodat ik mijn kansen vergroot."

Patrick Lefevere is in zijn nopjes met de handtekening van Gilbert. "We kenden de kwaliteiten van Philippe toen we hem aan boord haalden en zijn prestaties hebben ons blij gemaakt. Deze contractverlenging is dus geen verrassing."

"Gilbert is niet alleen een intelligente renner die constant prestaties neerzet, hij is ook een uitstekende mentor voor de jongeren die veel van hem kunnen leren."