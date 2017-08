Contador houdt het na de Vuelta voor bekeken: "Het worden 3 fantastische weken"

Contador geldt als één van de beste ronderenners van de afgelopen jaren. Al op 25-jarige leeftijd slaagde "El Pistolero" erin de drie grote rondes te winnen. Iets wat enkel Eddy Merckx en Jaques Anquetil hem voor deden, weliswaar op latere leeftijd.

De Spanjaard heeft in totaal 7 grote rondes op zijn palmares staan. Hij won de Tour in 2007 en 2009, de Giro in 2008 en 2015 en de Vuelta in 2008, 2012 en 2014. Hij was ook de beste in de Tour van 2010 en de Giro van 2011, maar verloor die eindzeges door een dopingschorsing.

Contador deelde zijn afscheid van de wielersport zelf mee in een filmpje op Instagram. "De Ronde van Spanje wordt mijn laatste wedstrijd als professioneel wielrenner. Ik zeg dit met veel geluk, zonder droefheid."

"Ik heb goed nagedacht over deze beslissing en ik ben er zeker van dat er geen betere manier bestaat om afscheid te nemen. Het worden drie fantastische weken en ik kijk ernaar uit om jullie massaal langs de weg te zien staan."