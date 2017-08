Van der Poel is sterker dan Van Aert in Dwars door het Hageland

Wout van Aert en Mathieu van der Poel die zij-aan-zij rijden op een landbouwpad. Even waanden de toeschouwers zich te midden van een veldrit, maar Dwars door het Hageland is weldegelijk een 1-1-wedstrijd op de weg.

Op ruim 40 km van de streep voelde Wout van Aert het kriebelen. Hij trok samen met Stallaert en Vanbilsen in het tegenoffensief op een kopgroep van 11 man. Even later kwam opponent Mathieu van der Poel aansluiten bij Van Aert.

De twee grote tenoren voelden zich kiplekker op de talrijke onverharde stroken. Toen de laatste vroege vogels gegrepen waren, maakte iedereen zich op voor een duel tussen Van Aert en Van der Poel.