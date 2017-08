Lopez triomfeert in koninginnenrit Burgos, Landa is eindwinnaar

Traditioneel sluit de Ronde van Burgos af met het klimspektakel op Lagunas de Neila. In de voorbije jaren mochten onder meer Esteban Chaves en Nairo Quintana hier een feestje bouwen.

In 2011 kwam de toen nog vrij onbekende Mikel Landa alle favorieten op hun plaats zetten op Lagunas de Neila. De Bask voelde zich ook vandaag in zijn sas en versnelde in de slotkilometers van de klim.

Zijn piepjonge landgenoot Enric Mas (Quick-Step) was de enige die meteen een antwoord in huis had op de demarrage van Landa. Miguel Angel Lopez (Astana) maakte uiteindelijk nog de sprong naar voren.

Klimgeit Lopez had nog het meeste buskruit in zijn benen en mocht zijn armen in de lucht gooien. Mas werd verdienstelijk 2e. Landa (die al 2 ritten won) eindigde 3e en steekt zo de eindzege op zak.