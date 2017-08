Pedersen bezorgt Denemarken vierde goud op EK beloften

De Belgische beloften keren huiswaarts zonder EK-medaille. Dat zorgde voor teleurstelling. Vooral bij de snelle Jasper Philipsen, die in de slotfase naar een groepje van 13 vluchters sprong.

"Ik had het gevoel dat het een gevaarlijke kopgroep was", deed hij uit de doeken. "Dus besloot ik niet te wachten in het peloton en wilde ik me niet in de luren laten leggen. Helaas, zodra ik aansloot, hield de helft de benen stil. Er zat meer in."

De achtervolging op de vier vluchters die uiteindelijk wel voorop bleven, liep mank. "Ik begrijp de andere landen niet", aldus Milan Menten. "Bijna niemand wilde zijn verantwoordelijkheid nemen. Nederland had net als wij niemand mee vooraan, maar ze werkten niet."

"Ook de Noren, nochtans met een snelle man in hun rangen en de wereldkampioen, hielpen niet echt mee. Dat is jammer, met één mannetje meer dichten we wel die kloof op de vluchters."