Amador moet aantal weken rusten na aanrijding op training

De Costa Ricaanse wielrenner Andrey Amador is vrijdag tijdens een trainingsrit in Barcelona aangereden door een auto. De Movistar-renner hield een breuk in zijn schouder en een verstuikte enkel over aan het ongeval.