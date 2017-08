Lars De Jong draagt vol trots zijn kersverse regenboogtrui. Lars De Jong draagt vol trots zijn kersverse regenboogtrui.

De Brabançonne weerklonk in Assen, want Lars De Jong heeft er de INAS wereldtitel veroverd. Hij had aan de finish meer dan een minuut voorsprong op de Fransman Texeira Pereira. De lokale held Joannathan Duinkerke, ook een graag geziene gast op de Vlaamse veldritten, kreeg het brons.