Teuns: "Klimklassiekers blijven mijn prioriteit, heb nog geen ambities in grote rondes"

Wat brengt de toekomst voor de 25-jarige Teuns? "De klimklassiekers blijven mijn prioriteit krijgen. Dat is altijd mijn specialiteit geweest en daar heb ik mij de voorbije jaren ook op toegelegd."

"De beklimmingen in Polen lagen mij ook goed. De langere cols, dat is nog iets anders. Ik heb nog geen ambitie in de grote rondes, tenzij voor ritzeges. In de afgelopen Giro was het al bijna zover. Maar die rondjes van een week zijn wel perfect voor mij."