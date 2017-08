Geen Belgische medailles in de jeugdcategorieën op dag 3 op het EK wielrennen

01. Michele Gazzoli (Ita)

02. Søren Waerenskjold (Noo)

03. Niklas Märkl (Dui)

15. Thomas Vansteelandt

De wedstrijd over 120 kilometer eindigde in een massasprint. "Het was heel lastig met die wind en regen. Ik reed niet de perfecte sprint, maar het was wel de perfecte koers", zegt Gazzoli.