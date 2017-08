Barbero heeft snediger demarrage dan Moscon en Alaphilippe in Burgos

Sky, Movistar en Quick-Step hadden hun zinnen gezet op de aankomst bergop in Clunia. De 4 vluchters, zonder Belgen, kregen dan ook weinig speelruimte.

De speerpunten van die 3 ploegen vochten het ook tegen elkaar uit op de korte slotklim. Alaphilippe leek op weg naar zijn eerste overwinning sinds zijn blessure, maar Barbero had zijn aanval beter getimed.

Voor Barbero is het al de 5e overwinning in dit topjaar. De Spanjaard van Movistar was vorige week ook al de beste in de Memorial Ricardo Otxoa.