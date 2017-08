Goudhaantje Gaviria blijft 2 jaar langer bij Quick-Step

Fernando Gaviria moet nog 23 worden, maar heeft nu al een erelijst die mag gezien worden. Dit jaar won hij maar liefst 4 ritten in de Giro, wat hem ook de eindzege in het puntenklassement opleverde. Vorig jaar was hij de beste in Parijs-Tours en op zijn palmares staan verder nog ritten in Tirreno-Adriatico, de Ronde van Polen en de Ronde van San Luis in Argentinië.

Quick-Step Floors bindt het Colombiaanse toptalent nu 2 jaar langer aan zich. Ook Max Richeze, de Argentijnse luitenant van Gaviria, heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot en met 2019.

"Fernando heeft een enorm potentieel", is manager Patrick Lefevere in zijn nopjes. "Hij is een van de meest getalenteerde renners in het peloton en zijn prestaties zijn ongetwijfeld nog maar een voorproefje voor de volgende jaren."

Gaviria zelf kijkt al vooruit. "Na wat ik bereikt heb in de Giro, ben ik klaar voor de volgende stap in mijn carrière. Ik wil kijken wat ik kan in de klassiekers. Ik wil me ook blijven tonen op snelle aankomsten en mijn kansen grijpen."