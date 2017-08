Ambitieuze EK-selectie: "Onze collectieve sterkte kan vruchten afwerpen"

Met Keukeleire, De Buyst en Theuns zitten er tal van snelle mannen in de Belgische EK-selectie. Dat vormt geen probleem volgens Debusschere. "Ik maak me geen zorgen. We gaan heus niet allemaal aan elkaars zijde sprinten. Iedereen is verstandig genoeg om voor zichzelf te beslissen wat de beste keuze is. Afspraken en eerlijkheid dringen zich evenwel op", zegt Debusschere.

"Een zwak deelnemersveld? Daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Oké, vele toppers zeggen af omdat de koers niet echt in hun schema past, maar er rijdt nog steeds mooi volk mee. Uiteindelijk is het wel eens plezant dat Sagan verstek geeft, want zo kunnen wij eens winnen", grapt Debusschere.