Geen 19e opeenvolgende grote ronde voor Hansen: "Ontgoocheld in Lotto"

Hansen miste geen enkele grote ronde sinds de Vuelta van 2011. Sindsdien was hij er altijd bij in de Giro, Tour en Vuelta. Aan die straffe reeks van 18 opeenvolgende grote rondes komt nu een einde. Hij moet de Vuelta van dit seizoen missen.

De 36-jarige Australiër zou een zitvlakblessure hebben, maar zelf zei hij aan de Australische website Ridemedia dat het team andere renners boven hem heeft gekozen.

"Ik heb te horen gekregen dat ik dit jaar de selectie voor de Vuelta niet gehaald heb", legt Hansen uit. "Het team verkoos voor deze editie andere renners boven mij."

"Ik ben heel ontgoocheld en niet blij met deze beslissing. Ze is moeilijk te aanvaarden. Het is niet de manier waarop ik mijn reeks graag had zien beëindigd worden. Maar ik moet respect hebben voor de beslissing die is genomen."