Van Avermaet krijgt bij BMC het gezelschap van Roelandts: "Tijd voor iets anders"

Roelandts reed zijn hele profcarrière in dienst van de Nationale Loterij en was altijd een belangrijke pion in de (kassei)klassiekers. In zijn periode in Belgische loondienst werd hij 2e in de E3 Harelbeke (2011), 3e in de Ronde van Vlaanderen (2013) en 3e in Milaan-Sanremo (2016).

Nu verlaat hij Lotto-Soudal voor een avontuur bij BMC. Hij tekende een éénjarig contract bij de Amerikaanse WorldTour-formatie. "Jürgen wordt bij ons één van de belangrijkste mannen voor de klassiekers, naast Greg Van Avermaet. Hij heeft jaren ervaring en we kijken ernaar uit om hem aan het werk te zien."

Ook Roelandts is tevreden met zijn keuze. "Ik was al een tijdje geïnteresseerd in een overstap. BMC is één van de beste ploegen ter wereld en ik kijk ernaar uit om Greg aan klassieke zeges te helpen. Hij heeft al verschillende keren bewezen dat hij het kan."

"Ik wil Lotto bedanken voor tien mooie jaren, maar het was tijd voor iets anders", concludeert Roelandts, die in 2008 tot ieders verbazing Belgisch kampioen op de weg werd in zijn debuutjaar bij de profs.