Seizoen waarschijnlijk afgelopen voor Roelandts na heupoperatie

Jürgen Roelandts reed vorige maand de Tour in dienst van André Greipel, afgelopen zondag kwam hij in actie in de RideLondon Classic. De kans is groot dat het zijn laatste wapenfeiten waren dit seizoen, want vandaag ging hij onder het mes.

"Hij had te kampen met een inklemming van de heup, een probleem waar hij al enige tijd last van ondervond", meldt Lotto-Soudal. "Via een heelkundige ingreep is overtollig kraakbeen verwijderd. Roelandts staat nu aan het begin van een lange revalidatie en komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie."

Dat is ook slecht nieuws met oog op het WK in Bergen volgende maand. Roelandts zou daar immers een belangrijke rol kunnen spelen voor de Belgische ploeg.