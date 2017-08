Landa verzilvert hoogvorm met nieuwe ritzege in Burgos

Mikel Landa kwam in de Tour de France 1 seconde tekort om op het eindpodium te staan. Maar zijn hoofd laten hangen doet de de Baskische klimmer niet.

In de Clasica San Sebastian eindigde Landa afgelopen weekend 5e. In de Ronde van Burgos klauterde hij vandaag naar zijn 2e ritzege in 3 dagen.

Op de 9 kilometer lange slotklim (gemiddeld 9 %) dook Landa samen met landgenoot De la Cruz de slotkilometer in. De kopman van Sky had uiteindelijk nog het meeste in de tank en kwam 9 seconden voor De la Cruz binnen.