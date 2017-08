Belgen vertrekken naar EK wielrennen: "We hebben kansen"

Ook voor Jens Keukeleire is het EK een belangrijke afspraak. "Het gevoel is heel goed. Ik ben goed uit de Tour gekomen en denk wel dat ik een mooie finale kan rijden op het EK. Na San Sebastian was ik wat vermoeid, maar op de fiets voel ik me nog altijd heel goed."

"Ik kijk echt uit naar dit EK. Het was wat onduidelijk of ik zou kunnen starten door de BinckBank Tour die maandag start, maar ik ben toch blij dat het lukt. Ik was er vorig jaar ook bij en het is toch een mooie wedstrijd. Het blijft apart om met de nationale ploeg te mogen rijden."

"Veel toppers passen voor deze wedstrijd door de moeilijke, maar toch denk ik dat het niveau heel hoog zal zijn. Het parcours zag ik nog niet echt. Cols of niet? Als de coureurs een massasprint willen, dan komt die er ook. De Belgen kunnen meerdere scenario's aan. Ik eis zeker het kopmanschap niet op, maar ik heb vertrouwen genoeg om de finale in te gaan met een kleine groep."