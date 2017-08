Duyck pakt Europees zilver in de tijdrit: "Heb hiervan gedroomd"

Dit zilver was het hoogst haalbare en betekent heel veel voor mij. Ik had er van gedroomd om ooit een medaille te halen op een kampioenschap en dat dit uitgerekend vandaag lukt, in zo'n omstandigheden is toch wel heel bijzonder.

Dit zilver was het hoogst haalbare en betekent heel veel voor mij. Ik had er van gedroomd om ooit een medaille te halen op een kampioenschap en dat dit uitgerekend vandaag lukt, in zo'n omstandigheden is toch wel heel bijzonder.

"Deze medaille betekent enorm veel voor mij. Een jaar geleden in Rio was ik echt ontgoocheld over mijn prestatie. Het was een kantelpunt en sindsdien pakken we de zaken anders aan. We hebben alles geanalyseerd, een plan gemaakt voor de toekomst en mijn prestaties op het EK (6e) en WK (8e) waren hoopgevend. Ik ben hard blijven werken en nu volgt de beloning."

Duyck mikte op top acht, het werd veel meer en zilver. "Ik wist dat ik een superdag nodig had en veel ook afhing van de prestaties van de andere concurrenten. Vandaag voelde ik mij super. Als je dan onderweg ook nog eens hoort dat je de beste tussentijden neerzet, kun je dat tikkeltje meer tot het eind."

"Dit zilver was het hoogst haalbare en betekent heel veel voor mij. Ik had er van gedroomd om ooit een medaille te halen op een kampioenschap en dat dit uitgerekend vandaag lukt, in zo'n omstandigheden is toch wel heel bijzonder."