Keukeleire bevestigt: "Ik rijd volgend seizoen voor Lotto-Soudal"

Keukeleire streek in 2012 neer bij Orica. Hij won in Australische loondienst onder meer drie ritten in de Ronde van Spanje en pakte dit seizoen de eindzege in de Baloise Belgium Tour. Hij mikt nu op een goed resultaat op het EK in Herning.

Voor de Sporza-camera bevestigde Keukeleire vanochtend bij het vertrek richting Denemarken dat hij volgend seizoen andere lucht gaat opsnuiven. "Ik kon bij Orica blijven, maar ik heb ervoor gekozen om een andere richting uit te gaan."

"Ik heb een heel mooie periode gehad bij Orica, maar ga volgend seizoen terugkeren naar België, bij Lotto-Soudal. Het is tijd voor iets anders."