Klassiek talent Bettiol naar BMC: "Wil van kampioen als Van Avermaet leren"

Bettiol, nu nog bij Cannondale aan de zijde van Sep Vanmarcke, is een klassiek type. Hij werd vorig 2e in de GP van Plouay, 4e in de GP van Québec en 7e in de GP van Montréal. Vorig weekend werd hij dan weer 6e in de Clasica San Sebastian.

Die goede prestaties zijn ook BMC-manager Jim Ochowicz niet ontgaan. "Hij is nog maar 23 jaar en reed toch al spraakmakende resultaten in de klassiekers. Hij kan heel verschillende parcoursen aan en ik ben er zeker van dat wij hem nog beter kunnen maken in de toekomst."

Ook Bettiol is in de wolken met zijn overgang naar BMC. "BMC is één van de beste ploegen ter wereld, zo niet de beste. Ik kijk ernaar uit om samen met een kampioen als Greg Van Avermaet te mogen rijden en veel te leren van hem in de kasseiklassiekers."

"Verder wil ik vooral veel progressie maken als renner en werken aan mijn tijdrit. Ook daarom wilde ik per se bij BMC tekenen. Zij hebben in het verleden al vaak bewezen één van de beste tijdritploegen te zijn."