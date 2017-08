Alexander Kristoff ruilt Katjoesja voor UAE

Alexander Kristoff rijdt al sinds 2012 bij Katjoesja, maar de laatste maanden was de relatie met de ploegleiding verzuurd. In juni liet hij al weten dat hij niet tevreden was met de manier waarop de ploeg hem behandelde.

Nu kiest hij dus voor een nieuw hoofdstuk bij UAE. "We hebben een akkoord met Kristoff voor 2 seizoenen", klinkt het op sociale media. "Het contract wordt binnen een paar weken getekend, na een paar medische tests."

Kristoff reed de voorbije jaren een indrukwekkende erelijst bij elkaar. De Noor won 2 Tour-ritten in 2014 en schreef datzelfde jaar ook Milaan-Sanremo op zijn naam. Het jaar erop bewees Kristoff dat hij meer is dan een pure sprinter door Niki Terpstra te vloeren in de Ronde van Vlaanderen.

Afgelopen weekend was de 30-jarige Noor de beste in de RideLondon Classic. Daarmee spoelde hij zijn tegenvallende Tour door.