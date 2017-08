Alaphilippe blijft bij Quick-Step: "Kan nergens beter zitten"

We hebben een sterke ploeg die in elke koers kan scoren

Een knieblessure remde hem de laatste maanden af, maar dat weerhield Quick-Step er niet van om hem een nieuw contract voor twee seizoenen voor te schotelen.

"Het is altijd mijn bedoeling geweest om hier te blijven. Ik heb hier veel vrienden gemaakt en voel me hier thuis. Dit is mijn tweede familie."

"Ik krijg veel vertrouwen van Patrick (Lefevere) en de ploeg. Nu kan ik me weer 100% focussen op de belangrijke dingen en mijn vooruitgang. We hebben een sterke ploeg die in elke koers kan scoren. Ik kan nergens beter zitten."