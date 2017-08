Campenaerts gaat voor goud op EK: "Ik koers om te winnen"

Campenaerts deelt in Herning de kamer met Yves Lampaert, aan wie hij de Belgische titel tegen de klok moest laten. "We hebben de voorbije dagen al even gefantaseerd: het zou fantastisch zijn als we met twee op het podium zouden staan. Als we allebei top zijn, kan het."

"Het is een parcours voor iemand die lang op de grote molen kan rijden, met veel rechte stukken en een paar technische bochtjes. Het is iets voor een renner met veel kracht in de benen. Het is niet biljartvlak, maar gaat ook niet fel omhoog."

"Ik denk dat het een parcours is dat binnen mijn mogelijkheden ligt. Het is een mooi parcours. Dinsdag heb ik het verkend in mooie, droge weersomstandigheden. Donderdag voorspellen ze regen, dus dat wordt nog even aanpassen", concludeert Campenaerts.